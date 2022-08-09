一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」上發文詢問大家能接受和夫家的人同房嗎？原po表示住在婆婆家的時候，她和老公跟小叔會同睡一房。和婆家出遊時也會和公婆同房。原po想請問大家有面對過這樣的問題嗎？還是自已太矯情了？貼文一出就引起網友們熱烈的討論。

人妻在臉書「靠北婆婆2.0」上發文表示，請問大家能接受和夫家的人同房嗎？原po表示之前住在婆婆家的時候，她和老公跟小叔同睡一房。她和老公睡床，而小叔則睡地上。當時婆婆有問小叔要不要搬去跟她睡，小叔拒絕說不要。每次跟老公家人出遊，他們都會很自然地安排她和老公及公婆同房，由於他們的鼻鼾聲太響，導致原po徹夜難眠。所以一直都不喜歡甚至抗拒跟他們出門旅行。原po想請問大家有面對過這樣的問題嗎？還是自已太矯情了？

貼文一曝光就引起網友們熱烈的討論，許多網友紛紛留言表示「我比較想知道，為什麼妳能接受」、「我一晚上都不會同意」、「這是什麼變態家庭啊」、「完全沒辦法接受，我會選擇不要出遊！或回娘家住到有私人房間爲止！」、「無法接受，我只能接受我自己睡，跟我老公睡，逼不得已跟小孩睡」、「沒有人會接受這樣的情形，小叔子跟你們睡同一間房間」。

更有網友表示「小叔是gay我就可以」、「小叔是未滿三歲嗎」，表示原po「第一次就該拒絕。」、「為什麼要同房？我根本睡不著了，一開始就該拒絕了！這樣子很奇怪的組合」等回應。