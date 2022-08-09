為抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸自4日在台灣周邊海域展開大規模實彈軍演，一張國軍「成功級」巡防艦在海上近距離監測解放軍「052C」長春號飛彈驅逐艦的照片日前曝光，更令人印象深刻。而昨有網友更轉貼了該艦一位官兵的航海日記，顯示到兩艦最近距離「只有200碼」（約183公尺），甚至稱已做好最壞打算，「我們做好了撞擊的準備！」

曾以Google地圖自製解放軍軍事基地與設施的網友「溫約瑟」，昨在推特分享了一段他與當時監測解放軍長春號的「成功級」官兵的對話，溫約瑟說，這是8月5日上午被民船拍攝到的、正在攔截解放軍長春艦的國軍海軍成功級艦官兵之訊息，以及簡短紀錄。

「溫約瑟」指，該成功鑑官兵稱「很感謝有人在他們在海上奮鬥時為他們紀錄記錄下來，也表示已完成任務回港了」，該官兵也表示可分享自己紀錄的海上日記給版主。

該位官兵在日記中提到，8月5日的這次任務是擋住海峽中線，阻止解放軍軍艦進入，日記甚至稱兩艦最近距離只有200碼，「面對持續逼近的共艦，我們做好了撞擊的準備」。最終因他們（成功艦官兵們）的堅持，最終讓長春號往西駛離，也完成了五天的任務。該官兵最後也強調，由於大陸尚未解除封鎖，國軍也將繼續執行戰備任務，秉持著「備戰而不求戰，應戰而不避戰」，「相信能讓大陸見識決心」。