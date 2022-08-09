小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）周一布財測預警，表示本會計年度第二季（至7月底）銷售將不如預期，主因是遊戲晶片營收銳減。預估需求不振，輝達將提列13.2億美元庫存損失。8日早盤股價聞訊重挫5％，報180.25美元，終場跌6.3％。

【1】輝達發財測預警 股價重摔

輝達預估，第二季度營收將為67億美元，較5月時預測的81億美元減少17％，其中，遊戲營收估大跌33％，為20.4億美元。根據FactSet的統計，分析師平均預估營收總額為81.2億美元，遊戲營收估30.9億美元。輝達將於本月24日正式公布季報。

【2】長榮7月營收 飆628億新高

長榮受惠於新增運力、運價高檔及長約比重高等三大利多，自結7月合併營收再創新高、達627.99億元，不單是連續兩個月超過600億元，且營運「雙成長」，分別是年增36.88％及月增4.07％。

【3】四手撐盤 台股Hold住萬五大關

台股在國安基金護盤、金管會禁空令上膛、投信連32日買超，加上勞動基金900億元伺機進場，拉抬電子權值股及金融股，台股加權指數8日開低走高，終場下跌15.63點，收在15,020.41點，連二日Hold住萬五整數關卡。

【4】張瑜珊擁五大特質 獲詹宏志欽點

網家集團前執行長蔡凱文請辭，引發外界譁然，新任執行長也成為各界關注焦點。網家8日宣布，將邀請母嬰電商「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任集團執行長暨總經理，將於8月16日上任。網家董事長詹宏志回應，張瑜珊擁五項特質，相信她將可勝任職務，帶領網家集團轉型。

【5】美擬9月再升3碼 金融股吃補

美國傳出9月可能再升息3碼，受惠於升息循環以及第三季有龐大股息收益入帳，外資及投信近來逢低加碼落後補漲的金融股，帶動金融類股指數8日大漲0.64％最亮眼，富邦金（2881）、永豐金（2890）及合庫金（5880）獲得投信連11日～16日買超，股價同步大漲。