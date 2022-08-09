受到海空運價量不振的影響，貨攬業者台驊（2636）8日公布7月營收22.37億元，月減 5.33％、年減33.55％，連2個月衰退；累積前七月營收203.86億元，年增19.01％。

台驊說明，去年7月運價起漲，墊高基期，但今年下半年受到通膨高升、終端庫存去化緩慢壓力下，導致貨量、運價不振，估7月貨量減少約二成，運價下跌約一成，顯示終端需求疲弱。

全球航運三大聯盟已採取空白航班方式減少艙位供給，維持運價仍在長約水平，且歐美各國紛傳罷工，影響整體物流供應鏈順暢，在供需失衡情況下有機會因此調漲運價：但庫存若未能有效消化，有可能限制未來幾季的貨櫃需求，預計市場在年底放緩。 台驊7月海運業務營收16.46億元、月減4.94％，空運業務3.85億元、月減11％，顯示終端需求疲弱；累計前七月海運業務157.31億元、年增24.06％，空運業務32.2億元、年減1.41％。

再來看地區別累計前七月營收，大陸及香港地區營收138億元、年增12.18％，營收占比67.69％；台灣地區營收39.22億元、年增46.11％，營收占比19.24％；東亞地區營收25.84億元、年增20.5％，營收占比12.67％；美國地區營收0.8億元，佔比0.4％。