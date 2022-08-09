美國職棒安打王彼德羅斯（Pete Rose）本周重返費城人主場，獲得全場觀眾起立致敬，81歲的羅斯說；「他們今天讓我感覺很棒，我不想說這是意料中的事，但我其實能預期費城球迷的反應，他們一直是那樣，他們喜愛運動英雄。」羅斯這個人充滿爭議，2017年費城人打算把他的大名放上「名人牆」，但是被一個女人的指控毀掉了。

依照那女人的說法，羅斯曾在球員時代與未成年少女發生關係。《費城詢問報》女作家考菲（Alex Coffey）在這種場合繼續追打羅斯，她指出公開表揚羅斯等於是「對女性傳達了一個負面訊息」。羅斯回答：「不，我不想談論這些。那是55年前的事了，寶貝。」後來羅斯又對她說：「如果我有冒犯到你，我送1000個簽名球你會不會原諒我？」

Pete Rose received a standing ovation at the #Phillies 1980 World Series celebration. pic.twitter.com/ZbiLPfV3mV — Dan Gelston (@APgelston) August 7, 2022

羅斯大聯盟生涯累積4256支安打是史上最多，但是他坦承自己頻繁在球賽下注，被棒球名人堂拒之門外。羅斯效力紅人隊19年、費城人5年，那位指控他的女子提到事發於1973年，當時她年僅15歲，兩人的關係持續數年。羅斯坦承不諱，但強調她當年已滿16歲。

無論如何，羅斯被這件事搞煩了，他告訴《美聯社》：「我來這裡是要看費城人的球迷以及我的隊友，我為了費城人球團而來。誰在乎50年前那種事，你們都還沒出生呢，如果你們什麼屁都不知道，就別再談論那件事。」