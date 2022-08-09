康建生技董事長賴敏男中槍後轉送台中榮總搶救，術後神經外科醫師黃愉芬曾指出，子彈從他左耳後方進，震碎頭骨，卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒有完全進入腦部。（資料照片）

南投縣草屯鎮康建生技公司4死1傷槍擊案中唯一倖存者：賴敏男據悉已在8月6日成功拔管、自主呼吸，並可依醫師指令眨眼、舉手…，但意識仍很紊亂、躁動，無法如常人思考、對談，雖身體仍相當虛弱，但由於他已能自主呼吸，逐漸擺脫唯生治療的多重管線，可望近日轉出加護病房。惟台中榮總表示，事涉病患個人隱私，無法透露。

草屯鎮康建生技公司7月14日下午發生震驚社會的槍擊案，造成4死傷慘劇，離職員工李鴻淵涉嫌持槍先控制公司董事長賴敏男的胞弟賴鋕卿及園藝課長劉慶杉，並朝2人頭部開槍，隨後又進入康建公司辦公室，射殺賴敏男的女兒賴彥予、會計主任張嘉綺造成4人死亡。

有牛樟芝之父之稱的賴敏男同樣頭部中彈，緊急轉送台中榮總搶救，為他進行手術的台中榮總神經外科醫師黃愉芬在術後曾表示，子彈從左耳後方進入，震碎頭骨，還造成一大片腦出血，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒有進入眼眶，也沒有完全進入腦部。

據悉，術後賴敏男展現堅強的生命力，曾在10天後即可拔管、嘗試自主呼吸，但併發肺炎，拔管失敗，經醫療團隊持續搶救，已於8月6日成功拔管、自主呼吸，昏迷指數也接近完全清醒的15分，目前他可依醫師指令做出眨眼、抬手等動作，但意識仍混亂，無法如同正常人思考、對話，短期間仍無法接受問訊。

賴敏男病情進展朝邁向康復之路前進，但他目前仍相當虛弱，惟因其已能自主呼吸，身上除了管滴，唯生治療的管路已逐漸撤除，已不符重症加護治療的需求，據悉院方最近就會評估讓他轉出加護病房，持續接受後續的治療。