隨著網路媒體的興起，越來越多網紅、直播主，靠著亮麗外表與火辣身材受到矚目，進而開始在網路上直播賣貨，但也可能因此發生許多意想不到的事情發生。大陸一名像極了女星吳姍儒（Sandy）的正妹直播主，日前開啟直播賣貨時，她的胸部不知怎麼的不斷往下移，讓看直播的觀眾瞬間看傻眼。

近日一名長相甜美、在直播中販售商品的正妹直播主，一出場就以性感又火辣的緊身微透視上衣搭配造型牛仔褲，大方展現纖細曲線與白皙腿根，但沒想到當她介紹到激動處時，上衣內搭的BRATOP卻不斷往下移，整個「大走山」致肋骨與腹部之間，讓不少觀賞直播的網友看傻了眼。

而這段離奇的直播過程，也被不少網友截圖後分享到網路上瘋傳，許多人看了紛紛留言「新的流量密碼？」、「怎麼走山了」、「該不會是帶貨新招」、「就這樣掉下來了」、「尷尬死了」、「都沒人告訴她嗎？」、「胸部長腳了」意外引發話題。

事實上，大陸帶貨直播的方式五花八門，除了請來當紅明星站台介紹商品外，不久前也有一間整形診所為了分享隆乳手術前後的差別，特別請來了模特兒脫衣展示，甚至讓女主持人隨意撫摸、搓揉，讓觀賞直播的網友瞬間大噴鼻血，雖事後遭到不少人檢舉尺度太大，但廠商卻意外獲得大眾矚目。