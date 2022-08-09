新北市1名網友行經三重區仁愛街與溪尾街交叉口時，發現1名送貨員竟將所有貨物堆滿機車後座及前方腳踏板，他傻眼表示：「安全比較重要吧」，文章曝光後，網友痛心喊：「都是苦命人」、「一句話，為了生活」但也有人說，「太危險」、「真的不需要用生命去拚」。

1名網友於臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，日前他外出行經新北市三重區仁愛街與溪尾街交叉口時，發現1位送貨員後座放滿民眾從購物網上下訂的貨物，目測至少有11箱以上，商品不只疊了比騎士高，連前座腳踏板也塞滿貨物，原PO傻眼表示，送貨員根本把機車當貨車用，安全比較重要吧。

文章曝光後網友們紛紛留言：「都是苦命人」、「真的辛苦了」、「這很正常，送電商貨都這樣」、「早上下單晚上到是有代價的」、「之前也看過，心裡對他們只有無限讚和嘆」、「這種一個月沒8萬真的說不過去阿」、「這個太危險，錢要賺，生命安全也要顧吧」、、「時速20前進」、「一句話，為了生活」。

也有人說：「政策逼迫外送員如此違法」、「這樣很不安全」、「貨物運送超過騎乘人的肩膀高度，都已經算危駕，真的不需要用生命去拚」、「超高了，警察會開單」。