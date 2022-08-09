女星劉香慈2016年與藥廠高層鍾威凱（Vick）結婚，夫妻育有5歲大兒子Teddy、2歲次子Enzo，昨（8日）適逢父親節，劉香慈頂素顏、穿露肚裝和孕婦友人合照，並發文：「等虎寶出生，我們又多一個人一起過父親節囉！」開心宣布懷第3胎。

38歲劉香慈選在父親節宣布懷孕，頂著素顏的她身穿露肚裝，孕肚沒有很明顯，不過劉香慈仍難掩迎接新生命的喜悅：「等虎寶出生，我們又多一個人一起過父親節囉！」她還感謝友人「把游泳完、全素顏的我，拍的很正！」

劉香慈2016年嫁給大6歲、交往1年多的藥廠高層老公Vick，夫妻接連生下一對兒子，劉香慈從女神升格當媽媽後，專心在家相夫教子，劉香慈還笑稱在家會「連長上身」，雖然她不太會打罵小孩，但劉香慈也說：「某些時候必須要威嚴的堅定，情節重大就會花時間念他、開導他」。

在小孩管教上，劉香慈負責扮黑臉，讓老公扮白臉，家裡已有一對男孩，夫妻都認為，如果有第三胎，希望是女兒，可以調節陽氣，兩人都不排斥迎接第三胎，Vick也說「不絕對期待，如果有了不排斥」，而現在將迎接新生命，幸福喜悅溢於言表。