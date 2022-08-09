【政新鮮】菲國擬撤僑恐14萬人離台 王鴻薇一句話酸爆蔡政府

陸越台海中線軍演成常態？ 戰地立委曝金門現況：台北才危險

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中共解放軍隨後在台海周邊軍演，令台海緊張情勢升高。外媒好奇，台灣人為何在緊張情勢下生活卻一切如常？陸軍退役中將胡築生則直言，台灣人這次沒跑，簡單說一是沒有危機意識、二是沒錢、三是沒謀生技能，真正會讓台灣人害怕的只有「美國撤僑加全球撤資」。

中華民意研究協會8日發布的民調顯示，60.1％的台灣民眾不擔心兩岸會有進一步的軍事衝突，僅有34.0％表示擔心。此民調引發熱議，中廣董事長趙少康表示，全世界都以為解放軍要打過來了，台灣卻仍歌舞昇平；就連外媒也好奇，在大陸軍演情勢緊張下，台灣人為何生活還一切如常？

對此，香港媒體《中評社》今日（9）評論分析，台灣人可能已習慣大陸各種軍演，也可能是相信蔡政府與美國會挺住，不會有事；抑或相信大陸不會真打台灣；也可能有人抱持「隨遇而安」的態度，反正要跑也無處可跑，「就正常過日子吧！」

胡築生則認為，台灣人這次沒跑，簡單說可分為三大主因：一是沒有危機意識，二是沒錢，三是沒謀生技能。胡表示，對許多台灣人而言，菲律賓研議撤僑不重要，台灣若真的有危險，有二大最重要的指標：一是美國撤僑，二是外資全部撤離。