大陸澎湃新聞9日報導，大陸地圖軟體app上線「京台高鐵」導航路線消息8日引發輿論關注和網路熱議。透過手機百度地圖app搜索「京台高鐵」，已可顯示京台高鐵線路圖（建設中）。根據該地圖app顯示，「京台高鐵」起點為北京南站，經廊坊、天津、滄州繼續向南。在台灣設高鐵新竹站，終點為高鐵台北站。

不僅如此，搜索「北京-台北」路線，可看到路線規畫中包含「京台高鐵」。百度地圖提示稱，「兩岸未來通行路線-台海大橋（已規畫），當前路線僅供查看」。

京港（台）通道是中國「八縱八橫」高速鐵路網的主通道之一。2016年7月13日，大陸發展改革委印發《中長期鐵路網規畫》，構築了「八縱八橫」高速鐵路主通道。台北市出現在「京港（台）通道」這一縱向通道當中。

2020年12月26日，福平高鐵通車運營，由福州站至平潭站，全長88.433公里，在福州站與合福高速鐵路、昌福鐵路貫通連接。隨著福平鐵路的開通，北京經京滬高鐵京蚌段、合蚌高鐵、合福高鐵及福平鐵路可直達平潭，即京平高鐵。

去年12月30日，京港高鐵安慶至九江段（安九高鐵）開通運營，合肥至南昌間實現高鐵直通，標誌著大陸「八縱八橫」高速鐵路網京港（台）通道商丘至深圳段全部貫通。

安九高鐵是「八縱八橫」高速鐵路主通道之一「京港（台）通道」的重要組成部分 ，與京雄商高速鐵路、商合杭高速鐵路商丘至合肥段、合安高速鐵路、昌九高速鐵路、昌贛高速鐵路、贛深高速鐵路、廣深港高速鐵路深港段共同構成京港高速鐵路。

去年11月10日上午舉行的國台辦記者會上，台灣記者提問提及一首大陸網路歌曲《2035去台灣》。發言人朱鳳蓮回應說，這是一首新歌，她以前聽過一首網路歌曲《坐上高鐵去台北》，這兩首歌有異曲同工之處。反映兩岸民眾對實現京台高鐵從福建到台北這麼一個遠景規畫的美好願望。

澎湃新聞報導，在大陸地圖app上線「京台高鐵」導航路線之後，有網友再度在新浪微博、抖音等網路平台上重播了網路歌曲《2035去台灣》。