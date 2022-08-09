演藝圈美女如雲，只能憑著自己的實力與才華，在競爭激烈的舞台脫穎而出，有位90年代初出道的女星，原本只是是受到朋友的邀請，客串一個戲份不多的小角色，但憑著精湛的演技與令人驚豔的美貌，而一炮而紅，就連巨星張國榮、劉德華都讚嘆過她的美貌，這位女星就是寧靜。

寧靜最初是在珠江電影製片廠學習製作動畫，在一次因緣際會下，朋友邀她客串電影《冰上情火》中客一個配角，雖然只出鏡短短幾分鐘，但這樣美麗又有演技的角色，在觀眾心中留下深刻印象，這個機會也為寧靜打開了做演員的一扇大門，後來，寧靜又接演了幾個配角，打算在上海戲劇學院表演系學習，但因錯過了考試時間，最終進入了時裝模特兒表演班，但她從不氣餒，繼續累積她的實力，不少導演都看見她的努力，紛紛向她遞出女主角劇本，她也慢慢累積出知名度。

在連續主演《偷拍的錄象帶》、《奧菲斯小姐》、《炮打雙燈》後，寧靜於1996年和張國榮、劉德華一起合作《新上海灘》，她飾演的馮程程是張國榮、劉德華都愛的女人，2人為了她在戲中瘋搶，戲外2人也對寧靜讚譽有加，尤其是張國榮，更是逢人必誇寧靜的美貌。

寧靜已過49歲，還是活耀於銀光幕前。(圖/寧靜微博)

之後寧靜嫁給美國演員保羅·克塞，在美國過起了相夫教子的生活，但她最終還是不甘於平淡的生活，夫婦兩人合作《黃河絕戀》，雖表現不俗，但大陸影壇的新人輩出，競爭也愈發激烈。寧靜也慢慢淡出了電影圈一線，開始轉向電視圈，《孝莊秘史》中的大玉兒讓她再度贏得人氣。現在的寧靜依舊活躍在電影和電視上。

寧靜曾經拿下金馬獎最佳女主角、百花獎最佳女演員、金雞獎最佳女主角等獎項。如今50歲的她，除了繼續在戲劇之路上發光，前陣子出演女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》更獲得第一名成團，不論演戲、歌唱還是綜藝，都仍然相當活躍。