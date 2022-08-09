台海關係近日相當緊張，日前陸媒稱有大陸軍艦進入我12浬領海，距離花蓮和平發電廠僅11.78公里，國防部則澄清解放軍僅闖入我24浬的鄰接區海域。事後，民進黨花蓮縣長參選人Kolas（谷辣斯·尤達卡）批評國民黨籍的花蓮縣長徐榛蔚未譴責解放軍逼近花蓮，恐影響到觀光、漁民等，對此，藍委立委鄭麗文傻眼指出，不知道花蓮縣長什麼時候可以指揮軍隊了，她反酸Kolas，是不是以為自己在參選總統？

鄭麗文昨（8）日在臉書表示，依照《國際海洋公約》的海域界定，12至24浬的領海鄰接區，雖然可以無害通過，但應遵守不能進行軍事行動的規範，此次解放軍船艦首度進入我24浬的鄰接區海域，海軍立刻派出船艦進行壓制，與大陸軍演第一天就跑去美食展的三軍統帥相比，真的辛苦了。

另外，鄭麗文提到，Kolas認為解放軍逼近花蓮的行為，對花蓮觀光、漁民造成損失，譴責徐榛蔚並未對此表態，但鄭質疑民進黨的縣市長參選人是不是以為在選總統，「花蓮什麼時候有自己的軍隊跟外交了？是不是在偷臭蔡EE？」

「DPP（民進黨）就是這樣把國內人民不同的意見通通打成抹黑、中共同路人！」鄭麗文強調，若非日本公布解放軍發射飛彈的資訊，台灣人到現在都還被隱瞞中，完全不給民眾針對危機進行準備的機會，「實際上DPP根本才是造成危機的元兇！不要像個巨嬰一樣，一直情緒勒索人民！」