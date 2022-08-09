73歲的「寶可夢阿伯」陳三元半年前突中風，經治療後身體已逐漸恢復，但體力大不如前，一名自稱在公益單位工作的網友表示，過去曾多次請阿伯站台捐血活動，7月時好幾次聯繫不上阿伯，才知道阿伯中風，他到阿伯家拜訪，從陳太太口中得知，阿伯中風並非首次，阿伯常常為了玩手機滑到半夜，凌晨睡不著還外出抓寶，令原PO相當驚訝，認為長輩半夜抓寶真的很傷神，盼阿伯能好好復健。

原PO昨（8）日於PTT八卦板指出，今年4月初就知道阿伯身體微恙不再出席活動邀約，他擔心阿伯的身體狀況，7月時多次打電話但都聯繫不上，他透過「寶可夢」寶友得知阿伯中風，才到阿伯家拜訪，從陳太太口中得知，阿伯已不是第一次中風。

原PO轉述，陳太太說，阿伯癡迷抓寶，常常玩手機玩到半夜還沒就寢，甚至凌晨睡不著出門抓寶等，再加上阿伯很有個性，無論家人怎麼勸說，都無法阻止阿伯抓寶，這次中風所幸及早發現就醫治療，令原PO忍不住說，「對於上了年紀的長輩，晚上應該要在家好好休養，半夜抓寶真的很傷神」。

原PO說，陳太太認為阿伯身體才剛恢復沒多久，整體狀況大不如前，不希望他再外出抓寶，也會婉拒活動邀約，為的就是希望他能好好復健，不要再被打擾，即便如此，阿伯看到原PO還是惦記著問他，何時再辦公益活動，表示自己很樂意幫忙，讓原PO揪心嘆「我只能故作自然安慰他，要他好好配合復健，希望他不要讓一群很關心他的人擔心。」