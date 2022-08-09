中共軍演引爆兩岸緊張情勢，網傳故宮將挑選9萬件精品轉移到美國、日本尋求保護，遭故宮鄭重否認，惟相關消息仍引熱議。國民黨前立委陳學聖表示，了解故宮的都知道留在原地最安全，甚至連疏散到嘉義故宮南院都不用，搬動只會讓人懷疑是否上下其手；他最擔心的是有人會在戰爭時「趁火打劫或人為縱火」，這些都是必須事先預防的。

陳學聖今日（9）接受香港媒體《中評社》訪問指出，若真發生戰爭，台北故宮是最安全的地方，因為故宮的國寶屬兩岸所共同所有，相信大陸也絕不會對台北故宮有任何軍事攻擊，故宮國寶留在原地是最安全的，如果要有任何的疏散，會讓人家覺得是否上下的可能性，也不建議疏散到嘉義故宮南院，因高速公路載運也不知會發生什麼事。

陳學聖坦言，他比較憂心有 人會在戰爭時趁火打劫或人為縱火，這是必須事先預防，但是不用搬運故宮文物。陳痛批，絕不能有「故宮國寶運輸其它國家才安全」的想法，這是不對的，留在原地才是最好。

針對謠傳故宮將挑文物精品運往他國避難一事，故宮7日已發出聲明稱「絕無此事」；故宮副院長黃永泰8日也再度對媒體表示「絕無此事」，並強調故宮每一件都是精品，「而且每一件都值得我們國人珍惜的。」