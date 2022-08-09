女星胡嘉愛多年前與金曲歌王黃立行緋聞炒得沸沸揚揚，頓時成為鎂光燈焦點，讓知名度爆增的她備感壓力，毅然淡出螢光幕，將重心移往美國開啟新生活，如今傳出她在10年前就覓得良緣再婚，而且還有一名18歲女兒。

胡嘉愛近來在本土劇中飾演床墊女王「芭芭拉」，讓她的演藝事業再次翻紅，剛入行時因好友介紹加入憲憲家族，不僅是綜藝節目常客，也主持過「環遊世界八十天之我要玩下去」，由於和金曲歌王黃立行緋聞炒得沸沸揚揚，突然間成為媒體關注焦點，還因此遭到跟拍，讓她對台灣演藝圈相當不適應，便決定淡出螢光幕，將重心移往美國，根據《聯合報》報導，她在當地電視台主持節目，還在樂高擔任店經理，直到疫情爆發，擔憂媽媽歲數已高，才決定返台發展。

如今感情有了歸宿的胡嘉愛，她表示與現任老公在美相識相戀，夫妻返台後因美食太多，老公已經變成「高胖版王陽明」，至於和前夫所生的女兒已是個亭亭玉立18歲的少女，有了女兒在旁陪伴，讓她和現任丈夫達成共識不再生小孩，決定一同照顧彼此的下半輩子。

胡嘉愛聊到自己的感情世界，她透露在劇中「黃金歲月」飾演的「芭芭拉」一角，和自己個性頗為相似，提到再婚前碰到男友帶別的女生參加聚會，直接衝到現場賞對方巴掌就轉頭就走人，對於感情可說是毫不拖泥帶水。