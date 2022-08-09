韓網近日流傳一段年輕男女裸身騎重機的吸睛影片，經查，影片中的男子為南韓的重機YouTuber「BOSS J」，其接受當地媒體訪問時，透露裸身騎車是在拍片，想展現自由騎車的樣貌，但專家表示，2人在公開場合裸身的行為，恐將面臨10萬韓圜（約新台幣2300元）的罰款。

透過網傳影片可見，一對年輕男女於南韓街頭騎乘重機，吸睛的是，男騎士上身打赤膊，大秀結實的肌肉線條，後座的女乘客則身穿比基尼，前凸後翹的好身材一覽無遺，還隨著路面起伏晃動。

南韓的重機YouTube BOSS J日前裸上身載著比基尼辣妹上街頭，韓網評論兩極。（翻攝照片）

影片曝光在網路上迅速被瘋傳，韓網對此反應兩極，一派網友認為穿著清涼騎車有礙觀瞻，另派網友則認為，穿何種衣服騎車是個人自由，且2人並未造成事故發生。

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隨著事件延燒，影片中的男子被起底為南韓的重機YouTuber「BOSS J」，BOSS J有30年車齡，接受媒體訪問時，透露後座的為網紅友人，當時正在拍攝欲上傳的影片，希望能藉由該影片傳達自由騎車的樣貌，而影片中的車速控制在時速20至30公里。

綜合韓媒報導，南韓警方已介入調查此案，還有專家指出，BOSS J在影片中的行為，涉及於公開場合裸露身體重要部位，造成他人產生羞恥的心情，恐需面臨10萬韓圜的罰款。