美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）今天估計，自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，已有多達8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪命或受傷。

卡爾說：「在不到6個月的時間裡，俄方傷亡人數可能已經來到7或8萬人。」

卡爾還表示，俄羅斯軍隊折損了「3000到4000輛」裝甲車，而且自2月24日發動入侵以來，俄軍發射大量飛彈襲擊烏克蘭目標，如今可動用的精準導引飛彈（precision-guided missiles）數量恐已愈來愈少，包括從空中和海上發射的巡弋飛彈。

他對記者說，這些損失「相當引人注目，因為俄軍沒有實現（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在戰爭伊始設下的任何目標」。

他說，俄軍使用遠程和精準導引飛彈的速度放緩，顯示他們目前持有的數量已接近莫斯科必須為「其他突發事件」儲備的數量。

卡爾承認，烏克蘭在戰場上也折損許多兵力，但沒有給出具體數字。

他說：「雙方都有傷亡。這場戰爭是二戰以來歐洲最激烈的常規衝突。」

「但烏克蘭人有很多優勢，其中最重要的是他們拚戰的意志。」