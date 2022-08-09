越股自7月初以來緩步走高，上周連4日上漲，突破季線，外資亦近4日買超，VNDirect證券（VND）最新報告指出，越南上市公司第二季財報表現亮眼，對越南前景抱持樂觀，預測今年及明年越南市場淨利潤將分別成長23%及19%。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南政府上周召開7月份政府例會，計劃投資部及財政部的報告顯示，全國公共投資支出在前七個月估計為186.8兆越南盾，僅達年度計劃支出542兆的34.5%，越南總理范明政要求相關單位盡快提交加快公共投資資金撥付的決議，隨公共投資可能加速施行，有望成為股市增長的驅力，持續看好越南未來經濟。

據統計，今年以來外資買超越股為7200萬美元。

今年以來外資在亞股主要市場，有4個國家是買超，依次為印尼、泰國、馬來西亞和越南。印尼今年獲外資買超第一名，至上周止，累計買超達39.3億美元。

而今年遭外資賣超的主要4個亞股市場，依次則有:台灣、印度、南韓、菲律賓。其中，台灣今年以來至上周止，遭外資提款達336.48億美元，印度也遭賣超261.1億美元。