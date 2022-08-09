美股3大指數8日基本上收平盤，Nvidia發布獲利預警後，市場對半導體需求浮現疲弱跡象下，科技股漲勢也出現壓力、有所收斂。本周美國7月CPI(消費者物價指數)即將出爐，聯準會的貨幣政策會不會有所改變。同時，美國參議院剛通過的減低通膨法案，會有哪些相關產業受到影響，也都是市場所關注的。另外，美國公債殖利率2年與10年期的倒掛46個基本點，創22年來最大，經濟衰退陰霾也隱隱若現。國際油價跌2%後反彈2%，美油WTI每桶重回90美元，布蘭特原油也漲破96美元。另外，美元指數下跌至106點並失守10日新高點，不過，期金每盎司重回1800美元。目前美指期全面上漲，那指100漲約0.3%最多。

★主要指數

美股道瓊上漲29.07點或0.09%，收32,832.54點。

NASDAQ下跌13.10點或0.1%，收12,644.46點。

S&P500下跌5.13點或0.12%，收4,140.06點。

費城半導體下跌49.05點或1.61%，收3,004.34點。

★消息

日前，美國參議院通過降低通膨法案（Inflation Reduction Act），整套需花費金額約在7390億美元，其中，3690億美元左右將會投入在氣候變遷以及能源安全領域。因此，美股8日交易時，清潔能源產業也備受市場矚目。

不過，美國這個最新過關的降低通膨法案，與拜登上任時所提出的上兆美元規模相比，涉及金額已大幅縮水，但還是一個有歷史性的氣候法案。因為，最慢到2030年之前，初估可幫助美國減少碳排40%，已接近拜登當初提出的減少50%政治承諾。

即將公布的美國重要經濟數據方面，預定美國時間10日最新的CPI結果將出爐。若美國消費者物價還是持續居高不下，市場普遍共識將可能再升息3碼，花旗甚至認為有機會一次調高4碼，就是100個基本點或1%。

★分析

美國大型券商LPL Financial認為，當地7月就業市場成長強勁，表示美國應該尚未步入經濟衰退階段。同時，非農就業數據意外大幅成長，聯準會可能會升息3碼，但還是要看10日的CPI再說。

摩根士丹利以及高盛不約而同指出，受到持續上漲的成本壓力，2023年美企利潤恐怕會被大幅壓縮，美股信心也會因此受到影響。因此，摩根士丹利認為，美股繼續再大漲機率應該有限。

美股分析師也表示，除非聯準會調降利率，否則這些高成長個股以及科技類股等較高風險的股票，一段時間內的漲勢估計都會有壓力。

★類股

標普11大類股中，房地產漲0.7%最多，其次是原物料漲0.55%，能源漲0.49%，以及通訊服務漲0.37%。至於表現欠佳者為科技族群跌0.88%最多，其次是金融跌0.18%。

★重磅股

盤中多數從紅翻黑或漲幅縮小，元宇宙Meta上漲超過6%後收漲近2%。亞馬遜漲2.4%之後變跌1%且連跌兩日，蘋果漲1.5%之後轉跌0.3%竊連跌3日。另外，微軟漲1%之後變跌1%並連跌兩日，奈飛大漲6.7%後收漲3%，特斯拉也是大漲近6%後縮漲近1%。

晶片類股走跌居多，費城半導體指數最多曾跌3%，一度失守3000點關卡。其中，英特爾漲1.6%後翻黑，創2017年9月以來最低。AMD下跌超過4%後收跌約2%且連跌兩日，同時，博通也收跌1%左右。

★焦點股

盤中一度重挫近10%的Nvidia收跌6.3%，拖累費城半導體走低。Nvidia宣布，截至7月底的季報營收67億美元、季減19%，比預估值81億元要差許多，主要受累於遊戲相關產品需求下滑影響。其中，遊戲業務營收大減至20.4億美元，季減44%，年減也達33%。

特斯拉股東大會確定股票1拆3，是2020年疫情暴發以來第2次進行股票分割，同時，也與印尼鎳加工廠達成50億美元採購協議。

受參議院剛通過的通膨降低法案提振，Invesco太陽能ETF一度上漲4.6%且連漲3日，接近2021年12月初以來最高。同時，全球最大居家太陽能企業之一的Sunrun，一度還大漲超過12%，該公司重申，2022全年太陽能發電裝機容量可望大增至少25%。

投資銀行Guggenheim以及摩根大通，不約而同都將薄膜太陽能光電模組大廠First Solar上調至增持評等，故股價也一度飆漲12%並來到8個月新高。

★台股ADR

台積電下跌1.83美元或2.04%，收87.94美元，換算台股價格為527.57元。

聯電下跌0.10美元或1.44%，收6.86美元，換算台股價格為41.15元。

日月光下跌0.02美元或0.33%，收6.06美元，換算台股價格為90.89元。

中華電信上漲0.16美元或0.39%，收40.67美元，換算台股價格為121.99元。