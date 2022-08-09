網通股逆勢抗宏觀，智易(3596)7月營收雙增，月增加5.2%，年增加38.5%，為單月歷史次高，展望第三季，隨著零組件缺貨進一步舒緩，加上出貨穩定成長，智易第三季營運仍有成長空間。

智易7月合併自結營收為41.84億元，月增加5.2%，年增加38.5%，為單月歷史次高；累計1至7月合併自結營收為253.71億元，較去年同期增加14.3%。

展望第三季，半導體零組件供應進一步增加，智易Mobility新增歐洲客戶出貨穩健成長，寬頻與智慧家庭也受惠於新專案出貨，營收成長表現將更勝上半年，另一方面，因智易訂單狀況優於建設越南新廠時的規畫，故在滿載的越南新廠中，重新規畫並新增產線，預期新產線在本月加入生產，並可望第四季增添營收動能。

法人預估，智易第三季營收仍有機會相較第二季成長，且因產品價格對客戶漲價的效果將陸續發酵，單季毛利率將優於第二季。