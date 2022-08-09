電子產業第3季旺季不旺，被動元件廠國巨公司(2327)及禾伸堂(3026)7月合併營收同步下滑，其中國巨7月合併營收104.1億元，月減2.6%，禾伸堂7月合併營收為11.94億元，月減9.23%。

通膨升息致使消費萎縮，且終端庫存待去化，國巨及禾伸堂7月合併營收同步下滑，其中國巨7月合併營收為104.1億元，較上月減少 2.6%，較去年同月增加6.5%；累計前7月合併營收為719.03億元，較去年同期增加17.4%。

國巨表示，雖然受標準型產品的庫存及終端需求仍在調整中的影響，致使7月合併營收較上月微幅減少，但公司利基型產品的訂單仍維持穩健動能；由於全球疫情、通膨及國際局勢的不確定性因素仍高，且中國地區在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況仍需持續觀察，公司將審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂自結7月合併營收約11.94億元，較上月減少9.23%，較去年同月減少20.22%；累計前7月合併營收約93.54億元，較去年同期減少9.27%。

展望第3季，禾伸堂表示，全球經濟受到疫情、戰爭、通膨等因素影響，市場需求不確定性增加，禾伸堂將持續關注相關需求變化，謹慎應對外在環境的挑戰。