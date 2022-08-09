受到新冠肺炎疫情影響，許多人改在國內旅遊，一名網友表示，去日本旅遊不方便，轉而試試看在台灣旅遊，結果卻發現景點髒亂、飯店CP值低，讓他很好奇台灣觀光被日本慘電的原因，引起網友熱烈討論，不少人直呼景點沒特色、住宿貴到爆加上沒有用心規劃經營，導致台灣觀光連台人都挺不下去。

一名網友昨天在PTT上發文說，這幾年受疫情影響，去日本旅遊比較不方便，只好嘗試在台灣旅遊，結果簡直像是把錢丟到水溝裡，台灣的觀光景點「很自然」，基本上就是放給他爛的等級，然後飯店住宿與餐點的服務都不錯，但若拿同價格來比，台灣飯店直接被日本打爆。原PO不解地說，為何台灣飯店價格較貴但品質卻差日本這麼多？一般來講不是都說貴的東西會比較好嗎？為什麼台灣的觀光好像不適用這個邏輯。

貼文引起網友熱烈討論，其中有3個原因瘋狂被點名，第一個就是台灣每個景點賣的東西大同小異，沒沒特色；第二個就是住宿真的貴到爆，導致旅遊CP值下降；最後則是感覺沒有用心經營整個環境，有些地方很髒亂、路邊攤隨便喊價的狀況也有，種種原因加起來蠻讓人洩氣的，連台灣人自己都挺不下。

不過，也有網友反擊說，台灣雖然比起日本來說，沒有那麼整潔有秩序，但也有很多充滿特色的地方，且有許多鬼斧神工的大自然美景，應該是原PO不懂玩吧？