台北市長選戰近日聚焦在「內湖交通」的議題上，由於內湖科學園區隔一條河就是台北市，每逢上下班期間，大量車流進出堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、民權大橋、成功橋等等，整個科技園區周邊像是大型停車場。根據台北市政府產業發展局統計，108年底光是內湖科學園區的從業員工數就已經突破16萬大關，上班時間人車全數湧入內湖，爆滿情況可想而知。

網友建議收取過路費

有網友在PTT提出建議「收取過路費可行嗎？」他表示可以有兩點措施：1. 全台統一平日上下班時間上高速單程低消80（可折抵過路費）2. 內湖雙向收過路費單日200。「全台過路費暴增3倍、還可以年收5-60E」，如果加上特殊條件減免，例如「內湖戶口過路費5-8折」、「辦公地點500公尺內的車位抵免部分過路費」....問大家同不同意？

不少網友點出實際的問題：「這樣是在處罰在那邊上班的人」、「懲罰當地居民？」、「尖峰時間內湖捷運也是塞爆」、「車牌單雙號管制」、「限時高乘載比較實際」。

網議住內湖缺點：塞車、高架多、下班後太黑

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「住在內湖的印象」最常被討論的議題就是：塞車惡夢、容易下雨、高架太多、下班後周邊太黑、生活機能不佳、採買不方便、飛機噪音等等。再來看「內湖交通」的熱門關鍵字，壅塞、塞車、捷運、交流道都有上榜，而身為交通核心的內科園區，鄰近的南港、汐止也是討論的話題。

內湖交通 近一年熱門關鍵字。(圖/ 網路溫度計)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月08日至2022年08月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『內湖交通』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」

(註2)作為本分析依據。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。