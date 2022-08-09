冷氣買變頻好還定頻好？

冷氣不只有分窗型、分離式，也有分變頻與定頻，差別在於當溫度到達你設定的數字，壓縮機運轉和輸出功率會不同，其中變頻會以較高功率達到速冷效果，而當達到指定溫度時，冷氣就會改以較低運轉速來達成省電效果，因此，網路上不少網友都推薦買冷氣就該買變頻的。

只是變頻冷氣品牌百百款，究竟哪款在網路上討論度最高？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近一年來，10大變頻冷氣品牌，近期打算買冷氣的民眾可別錯過！

10.台灣富士通

日系品牌富士通的家用空調，有世界首創「自動清潔濾網」與「熱交換器加熱除菌」功能，提供對人與環境友善的省電高效能空調，是業界唯一全機10年保固，目前由藝人林心如代言推薦。

不過也有網友表示富士通缺點：「富士通Nocria Z可以買」、「富士通比較吵，但自動清濾網爽」、「難拆，到時候找不到人清洗」、「太大台難拆」。

9.SAMPO聲寶

台系品牌SAMPO聲寶相信大家並不陌生！它的變頻冷氣擁有五大特色，包含「省電一級」、「自動潔淨」、「智慧聯網」、「七大金級防鏽」與「全系列台灣製造」，使用上相當省電又耐用。

但「使用久了會變吵」這項缺點，也是網友卻步理由，不過推薦者則表示：「聲寶不錯啊，品質符合它的價位啊」、「我喜歡聲寶耐用程度，沒得嫌」。

8.TECO 東元

東元的變頻冷氣不僅有7年全機保固，還有提供90天鑑賞期服務，2019年甚至還榮獲Mobile01 2019 家電風雲大賞之最佳核心技術獎（冷暖空調類），可見團隊堅持追求高品質有多用心。

安裝東元變頻冷氣的網友分享：「東元蠻不錯的，冷得很快又很省電」、「東元的冷氣耐用穩定」、「義大世界的飯店其中一家是裝東元的，超冷」。

7.TOSHIBA 東芝

日系品牌東芝雖然一直被傳台灣銷售的空調是委託其他公司代工或貼牌，但官方已嚴正聲明表示，台灣銷售的空調皆是由日本端設計，並交由集團旗下工廠製作，代言人還特別找圍棋女神黑嘉嘉代言，主打鍍膜清淨系統，還混合變頻技術，使低頻運轉極高穩定，讓你越用越節電。

東芝J系列是最多網友推薦：「東芝我爸很愛這個牌子，覺得耐用」、「東芝這台很好用阿，目前吹下來都很妥當，運轉也很安靜」、「東芝日本大清快是很頂規的冷氣」、「低頻是東芝的特色」。

6.HERAN 禾聯

台灣家電品牌大廠「禾聯」也榜上有名，今年以健康、安心、節能為導向，新款變頻空調都是採用具環保、效能高的R32新環保冷媒，並搭配全域循環、芬多殺菌2.0、沼氣防護、i乾淨等產品功能，完美打造「全新健康居家型態」，目前代言人是2020年東京奧運柔道銀牌楊勇緯。

其中禾聯價格便宜，網友都笑說：「禾聯是房東最愛品牌」「禾聯冷氣還不錯用」、「禾聯國產品牌CP值不錯」、「禾聯便宜會冷，房東最愛的牌子」、「禾聯變頻也是很耐操呢」，提到該牌廣受房東喜愛。

5.CHIMEI 奇美

「用奇美，兩全其美」，變頻冷氣主打速冷、極省，加上機體上掀的酷設計，讓民眾可以方便清潔，又可以省電大省錢，另外室內外機採金鰭片，能避免零件鏽蝕，防護方面超耐用！

推薦奇美的網友表示：「裝奇美的冷氣，覺得還不錯，房間很快就吹涼了」、「便宜啊，沒啥好挑的」、「奇美敢有七年全機保固，就有一定水準」、「奇美至少各賣場，像全國之類能買到」。

4.Panasonic 國際牌

由柯佳嬿代言的Panasonic，冷氣擁有六大省電關鍵技術，能以最少的電力發揮最高效能，讓省電超越國家一級標準，而且有些機種還具有超靜音科技，讓你能一覺好眠到天亮。

身為冷氣家電大品牌，愛用者都推：「國際牌冷氣真的超省電耶」、「台松變頻追求CSPF值第1阿，自然比較省電」、「真的省電啦 CSPF都No.1」、「Panasonic真的很講究省電」、「高階機種國際CP值最高」。

3.LG 樂金

韓國品牌LG的變頻冷氣以旗艦機種、WiFi 變頻冷氣最受推薦，主因是旗艦機具有負離子空氣清淨功能，而WiFi 機種則擁有業界唯一的雙迴轉WiFi技術，在智能控制方面做得相當好。

使用過都大讚：「LG冷氣在WiFi智慧控制這邊做的不錯，而且都還是雙迴轉壓縮機」、「LG規格真的很棒啊，有內建 WiFi」、「LG旗艦功能實用的地方，首推APP功能」、「澳洲裝LG的不少也都裝得好好的」。

2.DAIKIN 大金

身為「日本一級棒～大金」的大金空調，是世界上唯一空調機、製冷劑以及壓縮機的研發、生產和銷售於一體的跨國企業，擁有七大核心技術，不管是壓縮機、冷媒控制還是直流變頻技術等，一直努力持續創新空調技術，開發全方位家用空調變頻冷暖氣機，是日系愛好者的首選品牌之一。

不過大金空調售價偏高，較適合有預算的網友選擇，過來人推薦理由有：「大金真的很涼」、「我家大金用了超過十年還是很涼」、「全家裝4台大金，爽吹中」、「家裡三台大金上次電費1060吹爽爽」、「大金很安靜，安靜到忘了關機」、「大金用得很滿意，覺得滿省電的」。

1.HITACHI 日立

獲得理想品牌連續32年第一的日立冷氣，以專業空調、高品質聞名，大多變頻冷氣的壓縮機都是日本製造，特色是震動小、低噪音，因此長時間運轉很耐用，另外，技術也與日本同步變頻科技，讓電源功率因數可提升至99%，達到速冷暖，更省電效果，目前代言人是張鈞甯。

在日系品牌佔有一席地的日立，非常廣受國人喜愛：「全家的冷氣都是日立，沒啥問題」、「冷氣只推日立」、「日立29度就超冷了 ，用十多年還是一樣冷」、「新家整棟日立+1，省電又安靜」、「日立家的冷氣都不錯啦，售後服務也都做的很好」、「日立超安靜又耐用」。

Image source/ 網路溫度計

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月29日至2022年07月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『變頻冷氣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。