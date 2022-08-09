打拚生計好夥伴

疫情爆發兩年多，每天叫外送、宅配已成為我們熟悉的日常，要促成這一切，除了炎炎日頭下辛勤送餐的螞蟻雄兵，更得歸功背後奠定基礎的物流人員，有他們默默打拚，我們才能安然度過非常時期，這些運將大哥大姊們的故事較少為人所知，因為在乎送貨效率，他們往往都趁人們休息後才上工，漏夜開上公路、白天才回家。要數誰最懂得運將辛苦，那肯定非朝夕相處的貨車莫屬，吃睡都在車上，貨車之於司機不僅是打拚的夥伴、更是家人，照顧好貨車，就是照顧好生計，愛車保養上容易出什麼毛病，也就運將最清楚，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，從網友討論商用車最常進廠維修的原因背後，一窺物流傳奇的祕辛吧！

No.10 儀表板

儀表板除了大家熟知的里程數、時速、油表外，其實在貨車的行車安全方面也扮演著至關重要的角色，由於貨車體積大、部件多，司機出車前除了基本的「五油」、「四燈」、「三水」外，很大一部分還是得仰賴儀表板來排查車輛情況，作為顯示中樞，儀表板的異常可能來自本身的馬達、液晶排線故障，不少司機就說曾遇過：「指針轉不動」、「儀表會斷字」等情形，另外也可能是顯示對應的部件如油尺浮標、排氣監測系統等處發生了故障，這時就需要由專業的維修人員來辨認，抓出根本問題。

No.9 電瓶

電瓶屬於車輛耗材，主要負責供給引擎發動瞬間的大量電力，以及作為額外電源配合發電機，在現代不論房車、貨車電子系統都越來越多（如房車的視聽娛樂系統、怠速熄火系統、貨車的主動剎車系統等）的情況下，對於車輛電力的負擔加大，間接導致電瓶使用壽命縮短，並且一般而言柴油車發動時，需要消耗更大的電力，很多運將都提到：「若是電瓶不良的話，要發引擎就會很難」、「要定期換。」

No.8 車燈

車燈之於交通安全的地位不言可喻，尤其對於體積龐大、死角較多的商用車來說，除了車頭大燈外，裝好足夠明亮的示寬燈燈號來提醒其他用路人注意非常重要，如果車輛的燈號損毀故障不修，還可能遭依法開罰。導致車輛燈號故障的原因百百種，可能是電源線斷路、接觸不良、保險絲燒斷、繼電器損壞或是電力系統漏電等等，有經驗的司機說：「其實可以看它壞的方式判斷問題出在哪」、「像一側亮一側暗、踩剎車燈不亮、遠光燈不亮這些成因都不太一樣。」

No.7 轉向系統

車身較長的貨車，轉彎時產生較大的內輪差，轉向不順可能會壓迫到附近車輛或行人，為了確保安全，商用車必須時常檢查轉向系統是否保持校準、軸承潤滑度是否足夠、有無變形等，另外也有不少運將指出：「長時間送貨累積的疲勞其實很危險」所以「有些有電腦輔助的車子就會比較安全」像是ISUZU的N系列、F系列車款就裝有穩定循跡系統，讓車輛比較不會有轉向過度或轉向不足的狀況發生。

No.6 空調系統

大車司機工作需要長期待在車上，有些曳引車、拖車頭為了更長途的運送路途，也會配備有臥鋪，不過不管座椅、睡床空間再舒適，碰上爛空調也是枉然，尤其炎熱的夏季若冷氣不幸壞掉，那簡直是連一秒也坐不住，一般來說冷氣不冷可能是冷媒外洩、冷凝器、壓縮機、空氣濾清器等處異常，另外也有些司機提出曾碰到：「出風口發出難聞的臭味」、「下雨時更嚴重」的狀況，可能是有水分凝結在蒸發器上，孳生出黴菌所致，有保固的話最好定期更換、清潔。

No.5 車斗

負責載貨的車斗、車廂，可說是貨車的職能核心所在，當然要好好照料，常見的木製車斗可能因為長期裝載水產、農產品、農具等物品發生腐蝕破損、潮濕生鏽等情況，有專門換車斗的廠商解釋，不同材質的車斗：「性質、價錢都不一樣」、「像是白鐵斗就比較耐腐蝕，但就比較貴」、「鐵斗比較滑、容易熱」，另外根據不同載貨需求，比如搬家、瓦斯桶等重物，可能也會選擇改裝電動升降尾門，讓裝卸過程更省力、方便。

No.4 變速箱

車輛起步、停車、平路行駛、倒車、爬坡必須使用不同檔位，變速箱的任務就是配合離合器負責切換不同情境下的齒輪傳動比，讓引擎的轉速達到合適的動力輸出和能源效率，像是ISUZU的商用車系就採用「NEES自手排變速箱」，用電腦精準地控制換檔時機，強化油耗表現。因為變速箱的維修一般而言較為複雜且昂貴，通常有經驗的司機都會特別留意：「如果出現怪聲、入檔遲鈍的狀況，就要趕快去檢查了。」

No.3 底盤

底盤和變速箱、引擎並列為車輛的三大要件，是構成整部車的骨幹基礎，和車子的安全、操作性息息相關，具體而言，底盤串聯起懸吊系統、輪胎傳動、四輪定位等等要素，擁有良好幾何設計的底盤能為車子帶來優異的穩定性，自然也能提供較佳的路感和安全性，而貨車為了耐重，關鍵的底盤大樑在用料上自然是不可怠慢，很多司機也分享道：「往往車子有問題都是從底盤開始出狀況」、「定期檢修一定要看底盤」像ISUZU在底盤方面就提供了包含傳動軸、制動氣室橡膠件、車輪螺絲螺栓、避震器等多項定期保養保固，讓運將更安心。

No.2 輪胎

輪胎乘載著貨車全部重量，也肩負著轉向、煞車的重責大任，根據交通部公布指出，爆胎或車輪脫落為許多國道事故的重要原因，目前也已明文規定新出廠的客、貨車都必須配備「胎壓偵測輔助系統」，避免爆胎或轉向困難等問題，此外胎紋深度也是一大檢查要點，不可低於胎溝內的磨耗指示標記，一些自備貨車的司機大哥都說：「雖然換輪胎不便宜，但比被罰錢好」、「預算夠的話全部輪子一次換比較理想。」

No.1 煞車系統

對貨車來說能夠有效平穩地煞車，和順暢的巡航駕駛一樣重要，除了一般操駕上熟悉的手煞車、腳煞車，以及山路上常用的低速檔引擎煞車外，有些貨車還會搭載獨有的排氣煞車或是減速器煞車系統，當作額外的煞車手段。為避免開車上路後遭遇煞車失靈，有專業的維修師傅就提醒：「比方感覺煞車踩下去『很軟』」或是「高速行駛時方向盤擺動」都有可能是煞車異常的警訊，要進廠排除，另外，如果工作地點採購像ISUZU這類有提供定期煞車檢修保固的品牌，也可以善加利用。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月07日至2022年07月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『商用車維修原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。