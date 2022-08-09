中國裁軍事務大使李松8日在《禁止核子擴散條約》（NPT）第十次審議大會上表示，堅決反對美英澳開展核動力潛艇合作，並警示日本和相關國家不得在亞太地區複製「核共享」。

據新華社，李松批評，美國大搞集團政治和陣營對抗，拼湊排他性的「小圈子」、「小集團」，在亞太地區興風作浪，對國際核不擴散體系構成新的衝擊和挑戰。美英澳核潛艇合作和亞太地區「核共享」論調，是國際核不擴散機制面臨的兩個重大新課題。

李松強調，美英澳核潛艇合作史無前例，是「教科書級別的核擴散」。三國的地緣戰略意圖「司馬昭之心，路人皆知」。美英身為NPT存約國，作為核武器國家，悍然決定向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆和數以噸計的武器級高濃鈾，構成嚴重擴散風險，充分暴露兩國的雙重標準。

李松稱，美英澳三國核潛艇合作威脅亞太各國安全，挑動陣營對抗，刺激軍備競賽，對南太平洋無核區和東南亞無核武器區造成嚴重損害，是對NPT目的和宗旨的公然踐踏。中方敦促三國改弦更張，撤銷開展上述核潛艇合作的決定，為維護亞太地區和平穩定做些實實在在的好事。

李松表示，「核共享」與NPT宗旨和原則背道而馳，本身就是核擴散。中方敦促美國廢除「核共享」政策，將部署在國外的核武器全部撤回本國。值得警惕的是，「核共享」有向亞太地區擴散的跡象。日本等個別國家近來反復出現尋求與美「核共享」的聲音。他質問，在日本向本次審議大會提交的報告中，刪除了以往報告提及的「無核三原則」。這是否意味著日本的核不擴散政策出現重大調整？日方欠締約國和國際社會一個明確的交代。

李松強調，任何把「核共享」模式複製到亞太地區的企圖，都是明目張膽的核擴散，必將遭到本地區國家的堅決反對，以及必要時的嚴厲反制。