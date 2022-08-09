緯創(3231)7月營收796.84億元，月減21.51%、年增18.01%，7月受到終端拉貨動能趨緩下，致使出貨量減，營收呈2成的月減下滑。外資報告指出，緯創3Q動能依然健康，尤其是在EMS方面的反彈，預估3Q整體營收可望和2Q持平。外資給予緯創「表現優於大盤」評等，目標價為39元。

外資認為緯創目前股價被低估，緯創子公司緯穎(6669)的數據中心伺服器成長動能強勁，讓緯創母以子貴。緯穎第二季財報，受惠需求暢旺、缺料狀況改善，單季三率三升，營收、獲利、每股純益均寫新高，第二季稅後純益達35.63億元，EPS為20.38元，累計上半年EPS為33.79元，因應業務拓展需求，也擬增資墨西哥、馬來西亞子公司各約2600萬美元、3400萬美元。

緯創今年前7個月累計營收5503.46億元，年增23.46%，第3季受惠產品、客戶組合多元，已大幅降低市場需求降低所帶來的衝擊，顯示器全年可望雙位數年增。

緯創7月筆電出貨170萬台、桌機出貨80萬台、顯示器130萬台，相較於6月筆電出貨230萬台、桌機出貨80萬台、顯示器出貨180萬台，總量明顯下滑是因第2季季底效應下，客戶拉貨動能較強，而7月出貨則較為緩和。