男星薛志正(已改名薛子騛)過去感情世界備受關注，他在二度離婚後，曾認定自己不適合結婚也不會再婚，不料卻在2016年與知名女地產大亨結婚，但婚姻僅維持3年8個月又離婚，三度離婚後，薛志正便淡出演藝圈，近日他被拍到拄著助走器現身桃園街頭，看上去行動相當吃力。

據《鏡週刊》報導，薛志正近日被目擊拄著助走器、頂著豔陽艱難行走於桃園街頭，前往一家快速理髮店，剪好頭髮後他在店外點了菸邊滑手機，抽完菸後很有公德心將菸蒂收進盒子裡收好，又拄著助走器前往便利商店，隨後等候的友人駕駛黑色BMW到來，協助薛志正上車後，前往桃園蘆竹某民宅，查證後這是薛志正做直播賣貨的公司位置。

早年薛志正做為《全民大悶鍋》班底，以模仿政治人物走紅，最知名的角色是模仿王金平及宋楚瑜，今年58歲的他，2018年底與第三任老婆簽字離婚，當時他人還在廈門工作，走過3段坎坷婚姻路，薛志正曾吐露「這是最後一次了」。

而如今受傷需要拄助走器才能行動，薛志正表示是離婚後他搬回桃園跟姊姊同住，偶爾開直播賣些小東西，興趣是騎重機全台跑，去年10月他如往常騎重機出門，遭一台小貨車迎面撞擊，他當場被撞飛，雖幸運撿回一命，但傷勢嚴重，左大腿股骨頸斷裂。

只是開刀後半年過去，薛志正肌肉萎縮，骨頭也長得比一般人慢，他自己推測可能是年紀大了的關係，而他當時沒太在意此事，不料骨頭在支撐力不足的情況下，傷口不但沒痊癒，還越來越糟，狀態變得嚴重到無法走路，全靠姊姊照顧，後來醫生告訴他得切除原本的關節換上人工關節，因此今年4月二度手術，目前仍在復健中。