南韓人氣團體Super Junior出道多年，憑著成員們各個帥氣的外表與精湛的舞台魅力，讓他們人氣仍居高不下，就連他們的家人也開始登上節目受到大眾矚目。而不久前才與兒子銀赫一同上節目的銀赫爸爸，卻在6日驚傳突然離世，讓歌迷們震驚不已，近日韓國媒體也公開了其死因，再度讓粉絲悲痛萬分。

Super Junior的第9次世界巡迴演唱會《kstarnews》，於7月15日於首爾啟幕後，將在日本、泰國、菲律賓、台灣、香港、馬來西亞、新加坡、印尼等亞洲地區演出，之後也將前往歐洲及南美洲演出。而原本銀赫6日也要與成員們依同前往菲律賓馬尼拉開唱，卻突然收到父親突然離世的消息，讓他緊急取消行程。

根據韓國媒體《kstarnews》報導，銀赫的父親在5日突然身亡後，銀赫所屬的公司便在6日凌晨3點緊急透過官方社群媒體發布消息，但當時並未公開離世原因。不過，銀赫父親離世的當天，就陸續有不少媒體傳出，他是因車禍意外身亡。

事實上，銀赫的父親去年曾與銀赫一同錄製實境節目《做家務的男人們2》，並在節目中展現開朗溫柔的一面，令不少粉絲印象深刻，本月5日他甚至還出現在銀赫的個人YouTube頻道中，並對著鏡頭開心的與粉絲打招呼，稱自己是「Honey Family的Honey」，逗樂所有人，沒想到影片曝光沒多久就傳出意外身亡，讓粉絲們相當震驚且難過，紛紛留言弔念，也希望銀赫能盡快走出喪父之痛。