列「五點」譴責共軍演習 吳釗燮：我們DNA沒人可奪走

台海緊張關係升溫，解放軍連日進行繞台軍演後，又宣布「台灣海峽中線以東軍演常態化」，引起國際關注與憂心。外交部長吳釗燮除日前接受外媒訪問，堅決表達我方立場，今（9）日上午11時也召開記者會，譴責大陸決定延長軍事演習的作為，並呼籲全球民主夥伴與台灣團結。《中時新聞網》特別以直播方式提供現場最新情形。

吳釗燮表示，我國政府一向秉持4堅持來應處兩岸關係，包括堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯、併吞及堅持台灣的前途必須遵循台灣人民的意志。他強調，台灣人民有權透過民主制度表達國民意志，中國大陸無權干涉，也不能改變。

吳釗燮指出，雖然中國大陸的軍演目前似乎僅針對台灣，但觀察其在全球各地的作為，包括與索羅門及許多太平洋國家簽署安全協議，多次軍演穿越第一島鏈等，均顯示中國大陸目前對台灣的作為與手段，僅是剛好找到藉口，但中國大陸的野心決不會止步於台灣，呼籲所有愛好自由民主的國家一起合作，共同研議應對方法。