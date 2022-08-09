中共駐美大使秦剛於8月4日投書華郵，聲稱依據開羅宣言，中華人民共和國擁有台灣主權，陳以信投書駁斥此謬論並批評秦剛誤導華郵讀者。國民黨立委陳以信投書華郵，指出開羅宣言所載為「使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等歸還中華民國（Republic of China）」，而中華民國政府至今仍在台灣存在。他強調，宣言中的「中華民國」一詞絕不可能被「中華人民共和國」所霸佔，尤其中共更未曾統治過台灣。

秦剛4日以「中國為何反對裴洛西眾議長訪問台灣」投書華郵，指出台灣自1800年前就是中國領土不可分割的一部分。1943年，中美英三國首腦發表《開羅宣言》，明確規定把台灣等日本竊取的中國領土歸還中國。

陳以信駁斥秦剛，是在「曲解」開羅宣言，他指出原文所載「中華民國」不可能為「中華人民共和國」所取代。陳以信痛批中共實彈飛越台灣上空的魯莽作為，他強調美國眾議院議長裴洛西訪台，並未改變美國一中政策，北京不該錯誤判讀與過度反應，摧毀位於印太中心台灣海峽的和平與穩定。

針對美國眾議院議長裴洛西訪台後台灣海峽軍事緊張，陳以信指出台灣是2300萬人的民主社會，他痛批中共沒有任何理由可合理化發射飛彈越過台灣上空的魯莽行動。他認為裴洛西上週訪台代表美國對台灣的團結支持，裴行並未改變美國政府自1979年來所持守的一個中國政策，不該成為被指責對象。

陳以信強調，是北京對裴洛西訪台的錯誤解讀，導致錯誤計算與過度反應，進而摧毀位於印太中心的台灣海峽之和平與穩定。