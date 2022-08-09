中國國務委員兼外長王毅8日到訪蒙古國，分別在烏蘭巴托會見總統呼日勒蘇赫、總理奧雲額爾登、國家大呼拉爾主席贊登沙特爾、外長巴特策策格會見，雙方簽署外交部合作文件並見證簽署鐵路口岸、衛生檢疫等合作文件，並達成九項共識。呼日勒蘇赫強調，蒙中兩國之間沒有任何政治分歧和懸而未決的問題。蒙方堅定奉行一中原則，認為台灣、香港、西藏、新疆事務是中國內政。這是蒙方一以貫之的政策，不會有任何改變。很高興看到兩國經貿額100億美元目標順利實現。王毅指出，中蒙是好鄰居、好兄弟、好夥伴。攜手抗疫、「羊來茶往」，中方將是讓鄰國放心安心、對鄰國提供支援幫助、與鄰國共同發展的大國。

王毅與蒙古國外長巴特策策格會後記者會達成九項共識：

雙方都認為，中蒙命運與共，前途相聯，要做金不換的好鄰居、同患難的好兄弟，共發展的好夥伴。

雙方願推進「一帶一路」倡議同蒙「草原之路」、全球發展倡議與蒙「新復興政策」、中國「兩步走」發展戰略目標同蒙長遠發展願景的深入對接，打造推進雙邊關係發展的三大引擎。

雙方重申相互尊重獨立、主權和領土完整，在涉及對方核心利益問題上繼續相互堅定支持。中方支持蒙維護穩定，聚焦發展，探索符合自身國情的發展道路。中方讚賞蒙方重申堅定奉行一個中國原則，反對在台灣、西藏、新疆、香港等事務上干涉中國內政。

雙方同意加強邊境合作，推動口岸能開盡開，鐵路公路應聯盡聯，產業鏈供應鏈穩定暢通。

雙方同意推進經貿、投資、礦能、科技、農牧業等領域合作，打造基礎設施、能源等重大示範性項目。

雙方同意協調推進額爾登布仁水電站專案，加快解決蒙西部百姓用電問題。支持棚戶區改造、汙水處理廠、肉製品加工廠等民生項目盡快落地。

雙方將在植樹造林、去荒漠化領域加強合作。中方讚賞蒙方「種植十億棵樹」計畫，中方也已提出將在十年內植樹700億棵，願相互支持。

雙方同意持續抗疫合作，保護人民生命安全。增加兩國直航，便利人員往來。支持蒙留學生盡早返華復課。加強青年交流、地方合作。

雙方同意加強在國際地區事務中的協調，堅持真正的多邊主義、開放的區域主義，推動落實全球發展倡議和全球安全倡議，共同構建人類命運共同體。