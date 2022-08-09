上周台灣新增9例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，均集中於北北桃地區，指揮中心昨表示，各縣市社區現在可能有潛藏個案，指揮官王必勝昨也坦承，BA.5預估再過一兩周後，病例數將逐漸上升。醫師示警，根據美國現況，兒童BA.5感染率大量增加，住院率也完全未下降，國內應重視美國經驗，盡速帶小朋友接種疫苗。

胸腔暨重症專科醫師黃軒今在臉書貼文表示，BA.5已確定進入台灣社區，尤其是最近在北部看到的是不同源的BA.5病毒，代表社區感染病毒已開始蔓延了。

他表示，美國小朋友在BA.5病毒肆虐社區下，仍然大量增加，尤其小朋友住院率完全沒有下降過，美國專家認為此因美國在校學生未強制帶囗罩，且美國小朋友疫苗接種率（尤其是加強劑）是非常低的。

美國小朋友確診數在BA.5肆虐社區下，仍大量增加，尤其小朋友住院率，完全沒有下降過。（圖／取自黃軒醫師臉書）

黃軒並指出台灣目前出現MIS-C的警訊，台灣至今累計84例兒童MIS-C個案，又以5歲以下兒童的MIS-C感染者超過60%。以國際案例而言，5到12歲屬於MIS-C好發年齡，「未接種疫苗的小朋友較易出現MIS-C。」

黃軒推估，近期台灣將進入MIS-C高峰期，請家長注意孩子身體健康症狀（發燒、出診、無尿、口腔黏膜變乾、哭泣無淚等危險警訊），未接種疫苗的小朋友，確診後易引發MIS-C併發重症，且接種2劑新冠肺炎疫苗，可避免8到9成的MIS-C，因此家長應加速帶小朋友去接種疫苗。