佳世達(2352)法說雖然釋出3Q旺季不旺的憂慮，但法人認為，佳世達在今年底前將有一筆業外處分利益，潛在貢獻EPS可達2.7元。

法人指出，佳世達擬處分香港明基電通100%股權，交易金額暫定為人民幣27.53億元之等值美金，預估處分利益約為人民幣12億元(約貢獻53億元新台幣，約可貢獻EPS 2.7元)，交易時程尚待雙方程序完成，最終交易金額將於實際完成時，另行補充公告，佳世達表示將努力於2022年底完成此筆交易。

展望今年3Q，佳世達表示，顯示器產品需求明顯下滑，預期整體營收季增將呈現持平到下滑；策略上IT高附加價值產品線持續優化，工業與網通還有訂單未被滿足，希望透過醫療、網通、車用和AIOT等應用增加來提升獲利，以3Q獲利優於2Q為目標。

法人預估3Q佳世達營收612億元，季減2.48%，年增7.06%，毛利率15.15%，稅後EPS為0.96元。佳世達2Q營收比重占比大致如下：資通訊(顯示器相關)佔62%，醫療佔8%，智能方案(友通持股45%、聚碩持股51%)佔12%，網路通訊(明泰持股54.6%)佔12%，其他(明基材持股13.6%)佔6%。