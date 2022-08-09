民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」與「球場門」等兩大爭議風暴，近日似乎因大陸環台軍演新聞延燒，使其關注度降溫，一份最新調查更顯示，林智堅8月的好感度達到76.34%，超過兩位對手奪下第一。但資深媒體人朱學恒指出，林智堅的好感度來源於「有喜感」、已變成大家的「開心果」，甚至已開始被做成惡搞梗圖，他狠酸「林智堅的支持度就是這麼來的！」

據《DailyView網路溫度計》最新好感度調查顯示，林智堅7月底好感度僅70.25%，落後民眾黨候選人賴香伶的73.35%、國民黨候選人張善政的74.17%，然而在最新的民調中，林智堅的好感度以76.34%奪下第一，領先張善政73.72%與賴香伶73.42%。

對此，朱學恒昨（8日）在其直播節目首先播出了新黨副發言人、桃園市議員參選人游智彬6日穿著「抄」字衣，亂入林智堅造勢場合的片段。朱狠酸，會先給觀眾看這段影片的原因，是大家看到會「很開心」，而為什麼會開心？是因林智堅變成了大家的「開心果」，什麼人都可以來他的造勢場合鬧他。

朱學恒表示，他認為這次抗議很平和，「大家開開心心的看到一個『抄』，連抗議者自己也在笑，然後就送走了」。朱提到，不同於過去抗議都需要做準備與偽裝，這次抗議者很容易就混入場內。

朱揶揄，看到上述抗議片段就知道為什麼林智堅的好感度會上升，因為他「就是有喜感、已成為開心果」。朱也直言，林智堅甚至「嚴重」到已開始被惡搞製成梗圖，並且秀出了一張多人按讚的惡搞P圖，表示「這真的不能怪我們，你看到這個（林智堅惡搞圖）會不會按笑？會不會開心？」諷刺「林智堅的支持度就是這麼來的！」