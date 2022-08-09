國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日在臉書指出，綠營長期在高雄執政，但人口直直落、薪資低落、市容不見人潮，雖然市長陳其邁滿意度提升，但市民的光榮感和幸福感依然吊車尾，更直指高雄北漂嚴重，就是因為低薪，要陳其邁「邁擱裝傻」。

柯志恩感慨說，民進黨值得年輕人死心塌地支持嗎？蔡總統執政以來，民進黨給台灣年輕人什麼回報？除低薪、高房價、生不起、養不起，不僅看不到希望，還搞到兩岸動盪不安，讓年輕人上戰場的風險大增，甚至已討論是否將兵役延為1年。

柯志恩直說，民進黨真值得年輕人愛嗎？她常跟女生說不要被愛情迷惑，千萬不要愛上一個巧言令色卻不能給妳踏實、幸福與安全感的渣男？同樣年輕朋友也不要被某些政黨迷惑，因為他獲得權力絕不等於你及家人得到平安與幸福。

柯志恩提及，高雄在綠營長期執政下，人口直直落、薪資低落、市容不見人潮，雖然陳其邁的滿意度提升，但市民的光榮感和幸福感依然吊車尾。她引用去年人力銀行調查19縣市薪資，高雄平均月薪3.3萬元，排名第8。低於新竹縣市4.2萬元、台北4萬元、新北市和桃園市3.7萬元、苗栗縣3.6萬元、台中市3.5萬元。

柯志恩感嘆說，高雄薪資低，但生活消費高，平均每月僅剩6至7千元，花東雖薪只有3萬，但生活支出少，每月結餘還有1萬至1萬1千元，甚至連南投和雲林都贏過高雄，「難怪高雄北漂問題特別嚴重，高雄年輕人真是辛苦啊」！

她認為，每次談及高雄低薪，陳其邁都會搬出台積電動土來轉移振興經濟不力的批評，問題是，就算台積電如期2024年完工、就算台積電來帶動周邊科技產業，提供上萬個就業機會，但這些大多數的就業機會都屬於竹科、中科和南科轉進的科技和半導體人才，究竟有多少職缺能給高雄人？

她更指出，台積電還沒來就已拉抬附近的房價，讓高雄人望屋興嘆，加上薪資持續低檔徘徊，高雄年輕人根本看不到未來！躺著當選，必躺著執政，絕不會戰戰兢兢、真正努力。

「一黨長期執政，看不見的角落有多少藏汙納垢？」、「再投給民進黨，實在對不起自己和高雄的未來！」她強調，請不要再說柯志恩從台北看高雄，市府換個新詞吧！這次就從南投、雲林和花東看高雄，這些縣市民眾的結餘勝過高雄鄉親，請市長「邁擱裝傻」。