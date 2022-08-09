時序進入立秋，運勢也出現轉變，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分析，金牛座、巨蟹座、雙子座、天蠍座立秋一過好運立刻翻漲，其中金牛財運飛漲令人眼紅；巨蟹工作步上軌道；雙子有貴人相助；天蠍桃花、財運兩得意。

第四名：金牛座

立秋之後，金牛座的好運越來越多，特別是財運最令人眼紅。在貴人的扶持下，你能順利找到有效的賺錢方法，精準找出各種商機，讓你的錢財越積越多。

過去缺錢的困境遠去，金牛座的財運、工作逐漸好轉，不只能得到同事、主管賞識，升職加薪更是接連到來。事業成功與財運飛漲令你喜上眉梢，正能量源源不絕，更加吸引貴人前來幫助你。

第三名：巨蟹座

立秋之後，巨蟹座逐漸感到好運明顯上漲，儘管之前的生活可能有各種不順，甚至還有小人來亂，各種陷害層出不窮，但立秋開始，你的目標與計劃都能陸續執行，工作慢慢步上軌道，小人也一一退散，迎來各種好消息。

另外，巨蟹座過去積攢的人緣也會在此時得到回饋，容易遇到貴人，好運越積越多，讓你氣勢連番漲，真正迎來揚眉吐氣！

第二名：雙子座

立秋之後，雙子座能過的越來越順心，無論眼前正遭受到什麼困難，都不要輕言放棄，再忍一下，會有貴人如及時雨來幫助你，為你指引對的方向。

過去雙子座容易做事毛躁、遇事緊張，經常因為誤判而做出錯誤的決定，但在此時你會一改粗線條的個性，變得穩重成熟，在做任何決定之前都會考慮再三，也懂得尋求前輩的意見，不再一個人衝動行事，最終獲得讓自己滿意的成果。

第一名：天蠍座

立秋之後，天蠍座的運勢會大大翻轉，各方面都有好的發展，你近期會發現之前備受束縛的運勢得以解放，工作得心應手，同事之間相處和睦，正財偏財都能順利入口袋，桃花運更是如日中天，轉角都能遇見愛，有伴侶的人年底也有閃婚的大好運。

天蠍座心中所想的事都將有如神助一般，不需要花費太多的時間與精力就能如願達成，加上自己過去就很努力紮根，就算遇到麻煩事，你也能積極面對並解決。