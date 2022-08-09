孫鵬、狄鶯獨子孫安佐2018年在美留學時，網購槍枝零件組裝，嗆聲掃射學校，在美入獄238天後，返台遭檢方起訴，全案日前被高等法院駁回，一家人終於擺脫4年5個月的官司。狄鶯自知是酸民箭靶，她從美國回來潛心念碩士，就連畢業也很低調，論文甚至還鎖最高年限5年，延後公開。

狄鶯開心孫安佐擺脫官司，她日前到龍山寺還願，感謝這4年來外界對家人的支持和批判指教，「沒有你們，狄鶯今天沒辦法當一個這麼勇敢的母親」，根據《自由時報》報導，狄鶯主動提到，外界常說她只念到小學3年級，連自己名字都不會寫，對此，狄鶯表示，她14歲就在西餐廳負責點菜，「怎麼可能連名字都不會寫。」

孫鵬、狄鶯日前到龍山寺還願。（圖／本報系資料照片）

狄鶯表示，她演歌仔戲要背劇本，怎麼可能不識字，強調她只是因為要賺錢養家，沒有機會獲得良好的教育。而狄鶯從美國陪孫安佐打官司回來後，就決定要專心念書，攻讀亞洲大學企業管理碩士專班，狄鶯自認50幾歲念書很辛苦，一度想要放棄，但所有老師都鼓勵她，告訴狄鶯「你可以的」。

最讓狄鶯忿忿不平的是，她寫論文被老師要求相似度要比別人低，老師說「因為妳是狄鶯」，就會被放大檢視，讓她只能咬牙修改，狄鶯不只念書低調，就連畢業也都沒有對外宣揚，論文甚至還鎖最高年限5年，延後公開。