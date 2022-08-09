美國眾議院議長裴洛西不畏大陸警告訪台，北京政府以軍演進行報復，引發台海情勢緊張、陸美關係也惡化，財信傳媒董事長謝金河發文指出，今年陸美關係從暗鬥到明鬥，其實南太平洋島國的爭奪戰是重要的導火線，他點名下一個火藥庫就在南太平洋島礁國，第三次世界大戰可能在此引爆。

謝金河在臉書發文指出，這些年北京政府積極拉攏這些太平洋島國，外長王毅數度出訪，今年大陸和太平洋島國外長更舉行峰會；而美國密切關注這個情勢的發展，包括今年美國國務卿布林肯到了一趟斐濟，副總統賀錦麗透過視訊和太平洋島國元首舉行視訊會議，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）目前正在南太平洋訪問，至於美國總統拜登前不久也和紐西蘭總理阿爾登會談，澳洲新總理也趕赴日本參加四方會談。他強調，這一次台海危機真正撞及的是南海到南太平洋的情勢。

謝金河進一步回顧歷史，1941年12月7日日本攻擊珍珠港，美國正式參戰，此後從1942年6月6日中途島，到瓜達卡納爾群島、馬里亞納海溝、塞班島、帛琉、關島、菲律賓、沖繩等，這些島礁國家是美國大兵付出幾十萬人生命，從日本人手上搶下來的，而這次大陸在這些島國插旗，衝擊的是南太平洋的地緣政治敏感神經，不但澳洲、紐西蘭坐立難安，美國也如鯁在喉，這才是陸美關係惡化最敏感的點，「現在陸美兩國都在南太平洋使力，南太平洋火藥味越來越濃，稍不小心，世界大戰可能在此引爆！」

另根據美國媒體BBC報導，據觀察北京政府的人士透露，北京至少在近15年裡一直在取悅南太平洋諸島，包括給予這些國家元首貴賓待遇，並試圖簽署基礎建設和軍事協議；而美國對於南太平洋國家的重新關注，是在川普執政時期才開始，因為當時大陸逐漸增強的影響力已經不能再被無視。

報導指出，在瓜達康納爾島戰役週年紀念之際，美國國務院派出布林肯的副手卿雪蔓，展開一場被視為多年來最高端的南太平洋訪問，也凸顯陸美太平洋爭端越演越烈。