巧新(1563)公布半年報，上半年合併營收為33.4億元，年減11.81％，主要疫情蔓延、俄烏戰爭、車用晶片短缺等影響品牌車廠生產排程與拉貨力道；獲利部分，受到高運費、屏東熔煉廠歲修及鋁價下跌等影響，營業利益0.26億元，年減90.33％，由於匯兌收益，稅後淨利3.38億元，年增197.32％，每股盈餘1.73元，接近去年全年1.75元。

巧新除權息基準日訂為8月15日，除權息交易日為8月9日，2021年決議配發每股股利2元(現金股利1元、股票股利1元)，將於9月8日(現金股利發放日)時發放普通股現金股利共新台幣1.95億元。

7、8月為汽車產業傳統暑休淡季，部分品牌車廠新車款的底盤懸吊件訂單，因新車款延遲推出，而有部分訂單遞延，近期原物料價格波動也影響客戶需求，總計7月合併營收為4.8億元，月減5.7％，年減20.51％，累計前7月合併營收38.21億元，年減13.01％。