高姓民眾遭人檢舉闖鐵道拍照還把照片放在個人臉書上，經警方訪談後，交通部依違反《鐵路法》裁罰1萬元，高提告辯稱以長鏡頭拍攝未闖入鐵道，請求撤銷處罰，台北地方法院行政訴訟庭認為，高在警詢時已坦承侵入軌道區對其裁罰於法有據，判決駁回。

鐵路警察局接獲民眾檢舉經訪談後，認定高在2020年10月17日10點50分，在台鐵新市、永康站區間，為攝影目的進入軌道區行走鐵路路線範圍，高侵入軌道區域之行為，警方移由交通部裁罰最低額之1萬元罰鍰，高不服提行政訴訟。

高辯稱，交通部在無人、事、物證及監視器、側錄器的情形下，單由其臉書截圖照片開罰，證據不足，自己是在電桿以外的範圍以長鏡頭拍攝，PO到個人臉書，不小心設定到公開，遭人截圖檢舉；警方推測其由烏水橋平交道或攀越圍籬進入，並無實體證據。

台北地院認為，高在警詢時稱，因當天有蒸汽火車頭的活動，想留下一個鐵道紀錄，其並非故意要侵入鐵道區域範圍當中，但高侵入軌道區通行，為一般具正常智識經驗者均得知悉，不能以非故意主張解免違規責任，駁回其訴訟，維持1萬元裁罰。