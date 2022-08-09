Google搜尋引擎發生重大災情，多名網友在網路發文表示，早上打開Google頁面搜尋關鍵字，發現無法搜尋，畫面顯示「錯誤」，貼文隨即引發上千名網友熱烈討論，不少人抱怨就連Google map也出現異常，更有人哀號說，自己在加拿大也無法正常使用，大喊「根本是世界末日」。

多名網友在PTT八卦板發文指出，剛剛使用Google搜尋關鍵字，網頁一直跳出500、502等字樣，顯示出現錯誤，他問「是哪裡出問題嗎？有人也有碰到一樣狀況嗎？」多篇貼文引發鄉民熱烈討論，釣出一票苦主，「早上搜尋搜尋就發現掛了」、「時好時壞」、「Google地圖也掛了」、「剛要導航地圖也壞了」、「我在美國人也連不到啦」、「加拿大也壞了」、「根本世界末日」、「我也是，還以為手機中毒」。

更有工程師說，很多程式都需仰賴Google，嘆「所以說Google 壞掉，是不是很多程式設計師，根本可以直接下班了」。但留言中也有人說自己的Google頁面正常，「沒掛啊！正常使用中」、「正常喔，沒壞」、「我的還正常」。《中時新聞網》實測，Google搜尋頁面目前正常，目前尚不清楚故障原因。