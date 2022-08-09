大陸22歲的新生代戲劇男神吳磊，最近憑著古裝戲《星漢燦爛》與女星趙露思上演甜膩CP，使人氣不斷狂飆，私底下的一舉一動也因此備受關注。而近日吳磊透過直播與粉絲們互動時，意外被網友發現他的手機微信中有設定置頂聊天對象，雖名字看不清，但不少人依據大頭照找到了這名女子，疑似是清純女星向涵之，意外爆出戀情。

吳磊近日開啟直播時，曾短暫向網友們展示他手機微信的設定畫面，沒想到此舉卻遭到網友截圖分析，有人發現他的微信聊天紀錄中，有設定一名置頂的聊天對象，而對方設定的大頭貼與20歲清純女星向涵之於小紅書所使用的大頭貼極為相似，圖片還被重疊比對而爆出熱戀，微博熱搜榜因此出現「吳磊 向涵之」等相關文章，引發網友熱烈討論。

但在此之前，吳磊與向涵之在2019年合作演出電視劇《啟航：當風起時》時，就曾被人發現兩人疑似穿同款上衣及手機殼，就連吉他也用同款，因此一度傳出秘戀，如今又爆出吳磊的置頂聊天對象是她，也讓不少人認定兩人戀情。

隨著話題持續延燒，向涵之的好友也出面公開她的大頭貼是一隻貓咪，與吳磊手機中的不同，被視為否認戀情，但仍有部分網友認為向涵之所使用的貓咪照與吳磊愛犬小北長得很像，疑似另類示愛，再度引起熱議。