高雄擁有山海河港各式風貌，為了讓更多人體會高雄海線的旅遊魅力，高市府觀光局即日起推出「海線潮旅行」團體補助活動，鼓勵全國各地旅行社組團至茄萣、永安、彌陀、梓官四區旅遊，只要符合條件，每團即補車資4,500元，歡迎全國旅行社踴躍組團，來高雄體驗最道地的漁村文化與生活。

高雄市觀光局長周玲妏表示，梓官、彌陀、永安及茄萣四區漁鄉擁有獨特的人文風情特色及豐富的漁村文化，今年更加碼推出「海線潮旅行」團體旅遊補助，只要旅行社帶團來海線四區，每團15人以上，造訪指定景點並在當地用餐，符合條件就能申請每團車資補助4500元，額度用完即停止補助。不論是到茄萣二仁溪搭舢筏、永安餵食石斑魚、彌陀DIY虱目魚丸、梓官蚵子寮糶手漁貨拍賣，都是趣味體驗漁村文化的方式。

觀光局為了推廣海線旅遊，除了與在地協會、商家合作推出深度小旅行及體驗活動外，也預計邀請網紅名人帶路，告訴大家最潮的海線玩法、大啖最鱻的澎派海味。

曾三度榮獲全國十大魅力漁港的梓官區蚵子寮漁港，坐擁「現撈」漁獲的美名，在漁港旁邊的蚵子寮觀光魚市新鮮程度自然不在話下，每日定時有糶手漁貨拍賣，還有各式各樣的海味小吃；喜歡拍照打卡的民眾別錯過梓平社區彩繪牆，當地居民同心協力利用廢螺絲製作的藝術牆，成為梓平社區「尚水」的街景。

彌陀區不僅擁有豐富漁獲、美麗的海岸自行車道與晨昏美景，這裡也有獨特的人文歷史，曾經彌陀是草蓆的代名詞，隨著替代用品與低價製品衝擊，現僅存草蓆見學工廠一家仍在製作，遊客可親自嘗試編織天然涼蓆。彌陀海岸光廊有親子同樂的遊憩區及3D彩繪堤防與絕美的S型水中廊道，是近期非常受到遊客歡迎的景點。而彌陀區漁會可體驗製作虱目魚丸現捏現煮漁夫料理，再到漯底山自然公園走踏泥火山惡地形，感受大自然的鬼斧神工。

有石斑魚的故鄉稱號的永安，被譽為「住在冷氣房」石斑魚以LNG冷卻水養殖，肉質特別鮮甜Q彈、富涵膠原蛋白，在地產銷班蘇班長安心漁場可體驗餵石斑魚、抱石斑魚、大啖石斑魚涮涮鍋。永安溼地也是重要的野鳥棲息地，有豐富的紅樹林與水鳥生態，吸引眾多賞鳥愛好者聚集；七彩繽紛的鹽田彩繪村是在巷弄古厝間把永安過去製鹽、賣鹽維生的鹽田意象刻劃在每一面牆上；來到鑽石沙灣公園，可欣賞消波塊裝扮成水鳥的童趣模樣及純白色鞦韆造景，讓沙灣妝點後更具特色。

最北的茄萣區是烏魚故鄉，茄萣溼地公園是黑面琵鷺重要的棲地，可以近距離欣賞黑面琵鷺。來到興達港情人碼頭可以朝聖五月天演唱會出現的「未來巨象」、品嘗海景餐廳美味料理，這裡還是全台灣水上休憩娛樂的重要據點，對於愛玩水的旅人，絕對不容錯過！觀光局興建的二仁溪紅樹林步道，讓遊客漫步紅樹林間觀察潮間帶招潮蟹、彈塗魚，體驗紅樹林生態之多樣性，步道的終點串接白砂崙碼頭，可搭舢筏遊二仁溪，透過在地導覽解說，了解二仁溪的整治過程與歷史，並近距離觀察濕地生態。

高雄市觀光局歡迎全國旅行社帶遊客來高雄體驗海線之美，欣賞體驗地方風情文化，相關團體補助申請及文件可以到高雄市政府觀光局網站下載(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4618)。