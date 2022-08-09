《紐約時報》記者哈柏曼（Maggie Haberman）公開白宮馬桶內塞了撕碎紙張的照片，佐證美國前總統川普有撕毀白宮文件的習慣。

美國前總統川普撕毀文件的習慣已經違反美國「總統文件法」（Presidential Records Act），即將上市的新書更公開先前白宮馬桶內塞了撕毀的紙張畫面，上頭字跡明顯屬於川普，撕碎的紙張導致馬桶堵塞，迫使白宮多次找人來通馬桶。

NEW IN AXIOS: Trump denied flushing documents as president, as I learned during reporting last year for CONFIDENCE MAN. A Trump White House source recently provided PHOTOS of paper with Trump’s handwriting in two different toilets via @mikeallen https://t.co/wv6rrupO1n — Maggie Haberman (@maggieNYT) August 8, 2022

綜合美國新聞網站「Axios」、美國有線電視新聞網（CNN）報導，《紐約時報》（New York Times）白宮線記者哈柏曼（Maggie Haberman）即將在10月出版新書《大騙子：川普的誕生及美國的崩潰》（Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America，暫譯），書中她將揭露川普執政期間，白宮官員屢次在馬桶內發現撕毀的成疊紙張，官員們相信，將紙張沖進馬桶的兇手就是川普。

「Axios」8日率先公開哈柏曼書中的馬桶畫面，一共有2張照片，2尊座式馬桶底部都卡了撕碎的紙張，上頭還有黑色墨水手寫字。哈柏曼引述白宮消息人士說，其中一張是白宮馬桶，另一張是川普出訪海外時的馬桶。

紙張上頭的文字明顯是川普的字跡，而且是用他鍾愛的Sharpie墨水所寫。紙張上的字跡多數已模糊、難以辨識，不過當中提到了共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）的名字。

消息人士透露，白宮馬桶內多次發現被撕碎的文件，另外至少在川普2次的海外出訪中也發現了紙張塞在馬桶內。

哈柏曼說，並不是所有白宮西廂官員都知道川普會這樣丟棄文件，不過確實部分幕僚注意到了他的這個習慣，而且多次這麼做，她說長久以來川普就有撕毀文件的習慣，不過根據「總統文件法」，所有與工作相關的文件應該保存，英國《衛報》（The Guardian）指出，這些照片將是川普違反「總統文件法」的證據。

CNN先前就曾報導川普經常藐視「總統文件法」，在閱讀完後撕毀文件、草稿或備忘錄。

報導指出，川普屢次將紙張沖進白宮官邸的馬桶內，導致馬桶堵塞，迫使白宮官員找人來通馬桶。

針對報導，川普發言人布多維奇（Taylor Budowich）大酸哈柏曼捏造事實只為了賣書，川普本人先前也否認撕毀白宮文件，並痛批哈柏曼是「蛆」。