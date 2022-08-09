台股加權指數9日開低在14,965.12點，權王台積電（2330）開在507元，較8日下跌5元，大型電子權值股聯電（2303）、聯發科（2454）早盤股價往下，網通、車用、儲能等概念股逆勢上揚，中小型股相對活潑，台股早盤指數下跌50餘點，萬五關卡下游動。

美股輝達發布財測預警、再加上就業報告引發聯準會恐積極升息的疑慮，抵銷了參議院核准議案對綠能類股的提振走勢，那斯達克指數、標準普爾500指數在關鍵的通膨數據出爐前小幅收低。

道瓊工業平均指數8月8日終場上漲0.09％（29.07點）、收32,832.54點。那斯達克指數下跌0.1％（13.1點）、收12,644.46點。費城半導體指數下跌1.61％（49.05點）、收3,004.34點。

第一金投顧指出，台股在國安基金、研擬限空令等政策偏多下，儘管電子基本面下半年仍偏弱，但指數仍力守萬五關卡。

在基本面方面，財報周已盡尾聲，展望多偏空，後續需留意消費性電子終端需求持續疲弱，及後續其他非消費性如商用、車用、伺服器等轉弱的風險，指數仍有下行風險，尚未看到整體復甦態勢出現。

短線上，可留意金融、航運、網通、光通訊等族群或7月營收持續創高等題材類股，帶動指數挑戰季線，今年美股及台股波動劇烈，加上升息循環持續，應留意勿過度追高，宜居高思危、分散布局。