男友一直情慾糾纏怎麼辦？一名女網友與男友交往快一年，但自從2個月前與男友發生第一次關係之後，對方卻性情大變，從分享彼此生活的暖男變成說話3句不離性，照三餐打電話說些鹹濕話語，不回答就會被懷疑變心、劈腿，不過男友下面太小她毫無興趣，最後崩潰提分手。

這名女網友日前在Dcard上說，與男友交往快一年才發生關係，沒想到首次啪啪啪竟開啟對方的情慾開關，男友從此之後不僅每天都想要，還會在上班時照三餐問滿不滿意他的表現，開口就是鹹濕話語，不再像從前一樣討論彼此的生活，全都變成跟性有關的話題，每天疲勞轟炸。

原PO說，自己是喜歡「性」的人，但男友雞雞太短，大約芭蕉大小，沒什麼技巧，持久力也不好，她根本沒感覺也沒慾望，但又怕說出來會傷害男友，只能忍受他的訊息轟炸、狂打電話聊色，沒有即時回覆就會疑神疑鬼，懷疑原PO劈腿、嫌棄他，讓她開始後悔跟男友發生關係，因此上網問網友們該如何解決。

對此，網友們看了也傻眼：「分手啊，這種滿腦子只有打砲、自我感覺良好又疑神疑鬼的男人你覺得繼續在一起會幸福跟有未來嗎？根本是騷擾了」、「直接跟他說你不想一直說色色的話題」、「可能忍很久了吧」、「好傻眼！快逃吧…除了做愛他沒別的事了嗎」。

之後原PO鼓起勇氣與男友坦白不想聊色，對方也答應不會再講，原以為事情就此結束，但不久後男友竟懷疑他被戴綠帽，歇斯底里與原PO吵架，原PO提分手後還不停糾纏，最後原PO受不了將前男友封鎖，還留一句「再見了，小芭蕉」。