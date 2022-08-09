日前美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸自4日在台灣周邊海域展開大規模實彈軍演，台海局勢因此升溫，知名婦產科醫生林思宏幫1名產婦接生時，對方告知她老公是軍人，目前都在營區待命無法陪產時，他感性表示，國家安全不是喊喊就會有，他會拿起武器，守護家園，貼文一出，引起大批網友共鳴。

知名婦產科醫生林思宏於臉書粉專發文，日前1名產婦即將生產，他於開刀房轉備就緒時，詢問對方：「媽媽，妳先生不進來陪產嗎」，但產婦卻說，因老公是職業軍人，最近中共軍演，目前都是禁休，且呈現掛彈備戰狀態。

林思宏說，國家安全不是靠政客整天鬼喊唱衰，他認為，國家的尊嚴，是很重要的，失去了認同自己的國家，就如同放棄了自己道德的底線，他感性寫下，當大家選擇離開時，他會拿起武器，守護家園，並祝福所有人為了保護台灣安全禁休的每位父親，謝謝你們，父親節快樂。

文章曝光後，吸引8000多名網友按讚，不少人直呼：「我了解這位媽媽的感」、「一百萬個讚」、「給職業軍人，國軍加油，致上最高敬意」、「等等，一樣都是上前線，可以拜託林醫生拿醫藥箱不要拿武器嗎？前線也缺醫生啊」、「國軍弟兄辛苦了」、「謝謝你成就了很多的父親」、「認同林醫師！說的太好了」、「謝謝保家衛國的各位父親」、「父親節老公在部隊+1，孩子發燒他留守，孩子確診他揹值星」。