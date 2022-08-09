一名女網友表示，最近在高雄看到一位媽媽「四貼」騎車，載著3個年幼的孩子到處借錢，說是因為老公出車禍導致家裡沒收入，因此沒錢買東西給孩子吃，悲慘遭遇讓不少民眾同情，紛紛伸出援手捐錢、捐物資。怎料，事隔幾天3寶媽被爆出黑歷史，有網友爆料說，之前就看過這名婦女騎車到處借錢，也曾看過爸爸帶兒子釣魚，卻把孩子抓起來作勢往海裡丟的樣子。對此原PO則回應說，她已經報警請社會局介入處理。

一名女網友在臉書社團《高雄大小事》上發文說，8月4日那天看到一位媽媽騎機車載著3個孩子到店門口詢問能否借錢，那位媽媽說因為老公出車禍，還住在榮總養傷，導致家中突然沒了收入，連孩子的尿布與奶粉錢都沒了，悲慘遭遇讓原PO的老公很同情，立刻拿出幾百元援助，並從店裡拿了一些水、餅乾、飲料和泡麵給對方。

女網友表示，當時看到機車上的幾個孩子，拿到餅乾立刻狼吞虎嚥吃了起來，感覺真的餓了很久，讓她看了相當不忍心，詢問孩子媽媽能否拍照幫忙向外界求助，怎料對方卻堅定拒絕，表示寧可挨家挨戶借錢，此外，她又詢問對方說，有3個小孩應該可以領育兒津貼，結果對方卻回說，通通拿去繳房租了，否則會沒有棲身之所。

女網友指出，8月5日那天在高雄市三民區八德一路上，居然又看到同一位媽媽載著三個孩子到店家要錢，從畫面中可見，女子在機車踏墊上放了一個洗衣籃，其中有一個孩子坐在裡面，另一個孩子則是站在洗衣籃裡面，雙手緊握著機車後照鏡，而女子身上還掛著一個嬰兒，恐怖四貼畫面，讓人看了非常擔心。

女網友也說，先前聽那位媽媽說自己住在鳥松區，結果4日出現在仁武區、5日又跑到三民區，為了借錢帶著3個孩子四處奔波，真的太危險了，所以想求助廣大的網友，有沒有人知道這家人住哪？真的很想幫助他們。

上千位網友看了非常不捨，紛紛希望能找到這位媽媽，幫助對方度過難關，怎料，故事後來竟出現大反轉，有網友透露，這家人原本住在高雄旗津，因為對孩子施暴而被送到警察局；還有網友說，去釣魚的時候看到爸爸帶著孩子，但不知何故突然狂罵小孩，還把孩子抓起來作勢要往海裡丟，讓孩子嚇到狂哭。後來，原PO表示，她已報警處理，希望社會局能介入幫助孩子們。